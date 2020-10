S COVIDOM-19 na Slovensku umrú tisíce ľudí.

Po niekoľkých zverejnených informáciách a po zhliadnutí pár posledných aktuálnych videí na tému Covid-19 a jeho rizík pre Slovensko mi nedalo. Bavíme sa o neviditeľnom nepriateľovi, všetci hovoria svoj názor, ale čísla nikde.

Vo štvrtok som už nie veľmi prekvapený, ale stále zhrozený, pozeral reláciu s pánom Jaroslavom Flegrom. Pre tých, čo ho nepoznáte, je to vedec z Českej republiky, ktorý sa venuje evolučnej biológii a parazitológii. Je to odborník, ktorý hlasno kričal a búchal do stola už niekedy v júli. Tak ako na Slovensku, aj v Českej republike však verejnosť bola unavená zo všetkých tých opatrení a zákazov.

Hlasno kričal aj v septembri aj v októbri. Upozorňoval, prehováral a žiadal, všetko bez väčšieho výsledku. Predpovedal s mrazivou presnosťou mesiac dopredu počet nakazených za deň. Predpovedal a upozorňoval minimálne mesiac dopredu zdravotníkov, že im kľaknú nemocnice. Nič nepomohlo. Česká republika sa s prehľadom dostala na čelo krajín v celej Európskej únii.

Čo však zaujalo najviac mňa, bola jeho predikcia, ktorú zverejnil 22. 10. 2020. Graf, ktorý zverejnil hovorí o tom, že pribúdanie mŕtvych v Českej republike bude na úrovni 250 denne niekde okolo 1. 11. 2020. Za desať dní na to okolo 500, za ďalších 10 dní okolo 1000 a na konci novembra 2000 denne. Poviem vám, stuhla mi krv v žilách.

Z nadpisu sa dá vytušiť, čo mi asi napadlo. Napísal som pánovi Flegrovi a zo zaujímavosti som ho poprosil, či by podobnú predikciu nevedel urobiť aj pre Slovensko. Na moje prekvapenie mi odpísal ešte ten večer, ale odpoveď bola, že má neskutočne veľa práce. Navrhol mi však, že to môžem urobiť aj sám. Poslal mi postup a linky, kde sa dajú logaritmické tabuľky stiahnuť. Hneď som sa do toho pustil a na moje prekvapenie mi netrvalo dlho zapracovať dáta, ktoré sú voľne dostupné na internete. Po tom ako som skončil, mal som veľký problém. A to konkrétne s výsledkom. Kto som ja, aby som robil predikcie mŕtvych za deň? Poslal som teda dáta pánovi Flegrovi na kontrolu a on mi opäť promptne odpovedal.

ÁNO MÁTE TO SPRÁVNE.

Nemohol som tomu uveriť. Totiž ak v médiách sa pán premiér vyjadroval, že sme cca 2 týždne za Českou republikou, tak sa trochu sekol. Slovensko má totiž rovnakú trajektóriu ako Česká republika.

Slovensko dosiahne 1000 mŕtvych niekedy okolo 19. 11. 2020. Teda týždeň a pol po tom, čo pretestujeme celú krajinu. Týždeň a pol po tom, čo izolujeme podľa odhadov cca 150 000 infikovaných a infekčných. Najhoršie na týchto číslach je, že to už je to takpovediac voda pod mostom. Tieto čísla vychádzajú z už teraz nakazených ľudí a z tých, ktorí sa nakazia aj keď možno v domácej izolácii tento týždeň. Následne sa po cca 5-8 dňoch prejavia prvé príznaky a následne po 12-14 dňoch ochorenie dostáva pacienta do kritického stavu. Teda ak sa bavíme o číslach ktoré budú reálne za tri týždne, tak sú to ľudia, ktorí sa nakazili v posledných dňoch. To však ešte nie je tá najhoršia správa tohto blogu. Následne ako som dokončil túto predikciu, pustil som sa do toho, kedy pôjdu naše nemocnice do kritického stavu. Priznám sa, že to vyzerá ešte horšie. Dúfam že sa mýlim a niekde som spravil chybu, ale mne vychádza že naše nemocnice začnú mať veľký problém niekde okolo 6. 11. 2020.

Netvrdím ani, že mám patent na rozum. Netvrdím ani, že táto predikcia vyjde na 100%. Chcel som len vedieť, aké je to zlé a vyzeráte to na toľko spomínané Bergamo. Predpokladajúc, že na Slovensku je väčší podiel pohrebov ako kremácií, budeme mať väčší problém ako českí bratia. Nemám vôbec žiadne ideály o slovenskom zdravotníctve, aj s prihliadnutím na posledných 12 rokov vlády sociálnej demokracie. Čím viac však budú stúpať počty hospitalizovaných, tým viac budú klesať počty lekárov v prvej línii. A ani posledné vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva vo mne nevzbudili pocit optimizmu. Sčítané a podčiarknuté, máme vážny problém.

Dnes už chápem, prečo premiér a vláda tlačí na celoplošné testovanie. Každý týždeň, ktorý by boli infekční ľudia v obehu spôsobuje exponenciálny rast nakazených, hospitalizovaných, mŕtvych. Dnes už chápem, prečo vláda aj po tomto opatrení stále premýšľa o LOCKDOWNE. Chápem, prečo urobili opatrenia minulý týždeň ohľadom reštaurácií, kín a divadiel. Obmedzenie mobility a stretania sa už síce komunitnému šíreniu a šíreniu v rodinách nezabráni, ale aspoň trochu ovplyvní reprodukčné číslo.

Nakoniec by som chcel poprosiť všetkých odborníkov, ktorí sú členmi, či už krízového štábu alebo pandemickej komisie a majú určite podrobnejšie informácie, nech zverejnia oficiálnu predikciu na najbližšie dva-tri týždne dopredu. Chápem, že si každý spomína na predikciu z leta, ktorá nakoniec stála hlavu svojho tvorcu, ale dnes je situácia úplne iná. Majú určite podrobné dáta, rovnako dáta o tom, ako konkrétne opatrenia pôsobia na reprodukčné číslo. Ak je reálne riziko, že umrú tisíce bez možnosti zvrátenia situácie, tak by s tým mali ísť von. Povedať ľudom, čo ich čaká a už s veľkou pravdepodobnosťou neminie.

Dúfam, že celoplošné opatrenia a LOCKDOWN zafunguje a ako naša krivka prudko vyletela, tak za mesiac dosiahne vrchol a obrátí sa smerom dole. V každej krajine, kde si druhou vlnou už prešli, vyzerala krivka cca takto. A ja dúfam, že naša, po obrátení smerom dole, bude rovnako strmá. Daj Bože.

Ak by to s veľkou dávkou šťastia dopadlo takto, tak by sme do konca roka mohli dostať aj smrtnosť na úroveň, ktorá nezahltí pohrebné ústavy. Dúfam, že moja predikcia je ten najhorší scenár, ktorý Slovensko čaká a nakoniec to dopadne ďaleko lepšie. Pán Flegr si však myslí, že buď sa stane zázrak alebo to bude ešte horšie.

PS: Všetci, ktorí spochybňujete nariadenia vlády a popierate zmysel rúšok a prijaté opatrenia, PROSÍM, PRESTAŇTE. Pozrite sa na tie čísla a uvedomte si, že dnes každý nakazený zhoršuje situáciu a každé obsadené lôžko môže zachrániť niekomu život. Buďme zodpovední, držme si palce. Pán Flegr mi dal požehnanie na zverejnenie našej súkromnej komunikácie, ako aj požehnanie na použitie jeho mena, ako konzultanta týchto údajov.